Le prix de vente moyen des propriétés a bondi de 37 % depuis un an à Boucherville

Ceux qui sont à la recherche d’une propriété le savent, le prix de vente des propriétés ne cesse de bondir. À Boucherville, ce prix moyen est passé de 525 000 $ à 720 000 $ entre février 2021 et 2022, soit une augmentation de 37 %.

Cette hausse marquée est directement liée au manque de propriétés sur le marché.

En février 2021, 73 propriétés étaient affichées sur le site de vente Centris alors que pour le mois de février 2020, il n’y en avait que 67, donc une baisse de 10 %.

Au chapitre des ventes réelles, encore là, il y a une baisse marquée, car on comptait 50 propriétés vendues en février 2021, mais seulement 39 cette année, une diminution de 22 %.

Cela dit, le phénomène n’est pas unique à Boucherville, puisque sur l’ensemble de la Rive-Sud, 1 680 propriétés ont été vendues depuis le début de l’année comparativement à 2110 en 2021, soit une baisse, là encore, de 20 %.

Selon plusieurs professionnels de l’immobilier consultés à Boucherville entre autres, tout indique que les prochains mois de 2022 n’apporteront pas vraiment de répits pour les acheteurs, le marché demeurant définitivement un marché de vendeurs. Et le fameux phénomène de la surenchère touche plus de 50 % des propriétés vendues; une surenchère qui dépasse parfois 25 % et 30 % des prix affichés.