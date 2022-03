Entraves de longue durée et fermeture complète de fin de semaine du tunnel en direction de Montréal

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures complètes dans les secteurs du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de l’échangeur Souligny et de l’autoroute 25 seront mises en place durant la fin de semaine du 18 au 21 mars. Celles-ci sont notamment requises afin de réaliser des travaux dans le tunnel et de préparer la mise en place des entraves de longue durée dans le secteur de l’autoroute 25 ainsi que dans l’échangeur Souligny. À noter que celles-ci seront en vigueur jusqu’à la fin

de l’année.

Fermetures de nuit, de fin de semaine et de longue durée – 18 au 21 mars

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

• Fermeture complète des autoroutes 20 et 25 en direction de Montréal entre la sortie

n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P.‑E.‑Trudeau de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de 0 h 30 (dans la nuit de vendredi à samedi) à lundi 5 h

o Les entrées de ce tronçon seront fermées dès vendredi 23 h 30

o Pour accéder à Montréal, le détour se fera par la route 132 en direction ouest

et le pont Samuel-De Champlain.

o L’accès à l’île Charron sera maintenu en tout temps, un chemin balisé sera

disponible à partir du boulevard Marie-Victorin

Échangeur Souligny et autoroute 25

• Fermeture partielle de la bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est à l’autoroute 25 en direction sud, dès vendredi 23 h 30 jusqu’en avril 2022

• Fermeture complète de la bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est à l’autoroute 25 en direction nord, dès vendredi 23 h 30 jusqu’à la fin de 2022

o Le détour se fera par l’avenue Souligny en direction est, la rue Honoré-Beaugrand en direction nord, la rue Hochelaga en direction ouest et la rue De

Boucherville en direction nord pour rejoindre l’autoroute 25 en direction nord

• Fermeture complète de la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier de l’autoroute 25 en direction nord, dès vendredi 23 h 30 jusqu’à la fin de 2022

o L’accès au centre-ville se fera par la sortie n° 3 – Rue Notre-Dame / Rue

Hochelaga, la rue Tellier en direction ouest, la rue des Futailles en direction

sud et la rue Notre-Dame Est en direction ouest pour se diriger vers le centre-ville

o Attention, les usagers devront garder la droite à la sortie du tunnel plutôt que la gauche.

• Relocalisation de l’entrée de l’autoroute 25 en direction nord en provenance de la rue Notre-Dame Est, dès lundi 5 h jusqu’à la fin de 2022

Ces entraves sont tributaires des conditions météorologiques. Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le quebec511.info pour connaître les fermetures planifiées.

