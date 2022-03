Le Marché des sucres de Sainte-Julie est de retour pour une seconde édition

La Ville de Sainte-Julie invite la population à participer à la deuxième édition du Marché des sucres qui se tiendra le samedi 26 mars de 10 h à 16 h, dans le stationnement du centre communautaire situé au 550, boulevard Saint-Joseph.



L’événement gratuit se tiendra encore une fois sous le thème du temps des sucres. Les participants pourront réaliser leur emplette auprès d’une quinzaine de commerçants agroalimentaires et un camion de nourriture de rue. Lors de cette journée, il y aura des prestations du groupe Les Bourque émissaires en plus d’une fermette pour divertir les petits comme les grands. Des îlots de chaleur et une zone de restauration seront également aménagés afin de permettre aux participants de manger sur place.



Les producteurs présents

Érablement Bon (Érablière la Coulée Suisse)

Érablière Normand Fontaine

Passion Récolte – Family Crops

Boucherie/Poissonnerie/Smokehouse AUCLAIR

Bistro Plus

La Ferme Hortus

Café #sansfiltre

Les P’tits Pots de Justine

Tout en pot

Délices et saveurs du jardin

Ferme O’Nature

Anthony Desmarais, Le Petit Maraîcher

Érablière Maurice Jeannotte

Domaine Kildare

B comme biscuit, M comme macaron

Multi-Ferme

Jardins de l’Artisane

Fromagerie des Cantons

Ferme Bruno Guillet

« La Ville de Sainte-Julie est heureuse de pouvoir soutenir les commerçants et les producteurs locaux. C’est l’occasion idéale pour célébrer l’arrivée du printemps et le temps des sucres tout en se rassemblant », a conclu le maire de Sainte-Julie Mario Lemay.



Les citoyens sont invités à se stationner au parc Jules-Choquet ou dans les rues avoisinantes. Sur le site du marché, le port du couvre-visage est obligatoire et les chiens sont interdits. Pour plus d’information, les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Ville de Sainte-Julie et la page Facebook du marché public de Sainte-Julie.