Vous avez un proche hospitalisé en ce moment? Voici des petits gestes simples au quotidien pour maintenir son autonomie et favoriser sa mobilité dans le cadre de l’approche adaptée à la personne âgée. Ce sont des trucs que vous pouvez facilement mettre en pratique : encouragez votre proche à faire ses soins de base de façon autonome, comme se laver et s’habiller; s’asseoir au fauteuil, lors de votre visite et des repas, au lieu de demeurer au lit; se lever puis s’asseoir au fauteuil, le plus de fois possible. Vous pouvez aussi faire l’exercice avec lui pour le stimuler et marcher dans la chambre ou le corridor, selon sa capacité. Avant de poser une action, référez-vous à l’infirmière pour connaître ce qui est permis.