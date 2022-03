Ma grossesse: un nouveau service pour répondre aux besoins des femmes enceintes dès les premiers mois

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce qu’un service, Ma grossesse, est déployé depuis le 28 février 2022 afin de mieux répondre aux besoins des femmes enceintes du Québec. L’avis de déclaration de grossesse était une recommandation formulée par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse et le gouvernement s’était engagé à lui donner suite.



« Un nombre significatif de femmes enceintes n’ont toujours pas de suivi de grossesse dès le premier trimestre. C’est un enjeu qui m’interpelle beaucoup et qui interpellait également la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Le déploiement de Ma grossesse s’inscrit dans la foulée de l’ensemble de nos actions afin de mieux soutenir les familles du Québec et d’influencer positivement la trajectoire de vie de l’ensemble des enfants et de leur offrir un meilleur départ », a déclaré Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.



Faits saillants :



Cet outil technologique est maintenant accessible sur Internet et disponible à toute la population du Québec sous la forme d’un formulaire en ligne qui peut être complété par la femme ou toute personne identifiée par celle-ci pour l’aider dans sa démarche dès le début de la grossesse. Un professionnel de la santé ou autre personne peut aussi soutenir la femme enceinte à remplir le formulaire ou l’accompagner à le faire. Les femmes ayant des besoins particuliers seront contactées par des intervenants Ma grossesse, pour être ensuite dirigée vers les ressources appropriées de la communauté ou de l’établissement de santé.

Selon des données récentes, près du quart des Québécoises enceintes n’ont pas eu de suivi obstétrical au cours de leur premier trimestre de grossesse. Le premier trimestre est le meilleur moment pour offrir certains examens de dépistage, aborder précocement les sujets qui préoccupent la femme et sa famille et agir sur les facteurs de risque. L’accompagnement et un suivi adapté aux besoins identifiés lors des premiers mois de la grossesse favorisent ainsi une meilleure santé à la fois pour la mère et son enfant.

Remplir l’outil Ma grossesse permet à la femme enceinte d’obtenir les services dont elle a besoin. Par exemple :

un suivi obstétrical dès le 1er trimestre;



de l’information pertinente pour elle et le bébé à naitre;



des renseignements sur les services gratuits offerts près de chez elle (ex. : rencontres prénatales, préparation à l’allaitement)



des services spécifiques, si requis (ex.: services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance, suivi Olo – multivitamines et aliments gratuits, aide à la cessation tabagique, etc.).