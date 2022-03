L’économie circulaire compte 250 entreprises dans la région

Le Comité 21 a récemment reçu un appui de taille pour son programme « Montérégie Circulaire Affaires, synergies, innovation » avec une contribution de 330 500 $ sur un budget global de 715 915 $ pour l’expansion de sa symbiose industrielle grâce à l’appui et la collaboration de cinq grands partenaires des territoires ciblés soit Développement économique de l’agglomération de Longueuil, MRC de Roussillon, MRC de Beauharnois-Salaberry, MRC de Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV).



« La vision du programme Montérégie Circulaire regroupe 250 entreprises en Montérégie, dont plusieurs dans l’agglomération de Longueuil.

Montérégie Circulaire permet de créer un grand réseau de pratiques d’affaires écoresponsables, de synergies des ressources et des matières qui évoluent dans des boucles de mise en valeur et d’innovation verte. Ce programme vise à créer des synergies avec les 250 entreprises participantes d’ici 2024 dont les retombées seront économiques, environnementales, sociales et culturelles.

Ateliers de maillage

L’équipe responsable de la symbiose industrielle Montérégie Circulaire propose d’ailleurs deux ateliers de maillage pour la région, dont le premier est le 29 mars prochain.

Il s’agit d’un événement au cours duquel les entreprises sont invitées à partager leurs offres et leurs demandes de matières premières, de ressources humaines (p. ex. main-d’œuvre spécialisée) et capacités (p. ex. espace d’entreposage). Les animateurs de l’atelier aident ensuite les entreprises à identifier les synergies possibles entre ces offres et ces demandes.

Cet atelier se tiendra le 29 mars prochain et s’adresse aux entreprises manufacturières de l’agglomération de Longueuil et de la MRC de Roussillon.

Pour information, il suffit de communiquer avec Jordane Cousineau à info@comite21quebec.org ou au 1 855 842-2121, poste 226.