Un documentaire sur une entreprise de Boucherville bouleversée par la crise sanitaire

Comme plusieurs, Productions Megamix, une entreprise de Boucherville spécialisée dans le domaine de la sonorisation et de l’éclairage d’événements spéciaux, a été bouleversée par la crise sanitaire. Du jour au lendemain, elle s’est retrouvée sans plus aucun revenu puisque tous ses contrats ont été annulés.

L’entreprise a lancé la semaine dernière son premier court métrage de style documentaire. « Histoire de Covid » réalisé par Jean-François Bouvette avec la collaboration de Stéphane Hamel et de Caroline Brouillet à l’animation illustre les étapes par lesquelles l’entreprise a dû passer avant de rebondir sur ses pieds.

« Le but de ce documentaire est d’abord thérapeutique pour l’équipe des Productions Megamix, et permet au public de comprendre l’envers du décor par lequel plusieurs entreprises ont dû passer, soit de mettre la clé à la porte ou de se réinventer », explique le propriétaire de Megamix, Jean-François Bouvette, qui affirme « qu’il a beaucoup donné et que c’est revenu au centuple ».

On se rappellera qu’au plus fort de la première vague, afin de donner de l’espoir aux gens, MM. Bouvette et Hamel ont éclairé aux couleurs de l’arc-en-ciel des édifices municipaux, des églises, des vitrines de commerce et des résidences pour personnes âgées.

Il est possible de visionner « Histoire de covid » sur monvirtuel.com et sur la page Facebook de Productions Megamix.