Phare culturel de Verchères: exposition photo Le mal du siècle par Catherine Lepage

Dans le cadre de sa programmation 2022, le Phare culturel de Verchères dévoilera à compter du 19 mars prochain une exposition des œuvres de Catherine Lepage sur la promenade fluviale de Verchères.



À l’origine, un court-métrage

Désirant exposer visuellement l’écart entre le discours de la course à la performance et ses effets sur son mal-être intérieur, Catherine Lepage a réalisé le film Le mal du siècle. Sorti en 2019 et disponible sur les plateformes de l’Office Nationale du film (ONF), ce court-métrage permet d’apprécier toute l’étendue du talent de la cinéaste, autrice et illustratrice, qui met en images ce qui l’habite, tout en touchant l’universel. Le film a d’ailleurs reçu de nombreux prix, dont celui du meilleur court-métrage d’animation au festival du film francophone d’Angoulême, le Prix du public et une mention du jury dans la compétition canadienne à la 18e édition des Sommets du cinéma d’animation et il a aussi été primé en première internationale à la Berlinale dans la section « Generation ».



L’exposition

C’est à partir des illustrations ayant donné vie à ce film que l’exposition a été construite. Une exposition émouvante sur des thèmes plus que jamais portés par l’actualité : la glorification de la performance et la course au bonheur, mais surtout le stress et l’anxiété de ne pas atteindre ces objectifs idylliques.



Visionnement et discussion

En plus de cette exposition exclusive, un visionnement du film Le mal du siècle est organisé à la Vieille caserne de Verchères le 19 mars prochain, suivi d’une discussion avec le public, qui aura la chance d’échanger avec Catherine Lepage, qui a accepté d’être présente à l’invitation du Phare culturel de Verchères.



Informations pratiques

Exposition : à compter du 19 mars 2022, sur la promenade fluviale de Verchères

Visionnement et discussion : le samedi 19 mars 2022, 15h00 à la Vieille caserne de Verchères

Tarif : gratuit – les places étant limitées, réservez au https://www.phareculturel.org/ ou ici

Film Le mal du siècle : https://www.onf.ca/film/mal-du-siecle/



Contact : Francis Rollin, Directeur artistique frollin2009@gmail.com