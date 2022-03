Fin des restrictions de visites dans les centres hospitaliers

Le CISSS de la Montérégie-Est a avisé la population qu’il n’y a plus de restriction de visites dans les centres hospitaliers, conformément au plan de déconfinement mis en place par le gouvernement du Québec. Comme c’était le cas auparavant, deux personnes à la fois peuvent se rendre auprès d’un patient hospitalisé sur un étage (excluant les personnes proches aidantes). Pour plus d’informations, voir la section « visite à l’hôpital » de l’établissement. Les personnes proches aidantes ne sont pas assujetties aux mêmes consignes puisque leur présence est souhaitée tout au long du séjour du patient, à moins que la situation épidémiologique oblige la direction à mettre en place d’autres mesures. Notez que les visiteurs et les personnes proches aidantes qui ont reçu un diagnostic de Covid-19, qui sont en investigation ou qui présentent des symptômes de l’infection ne peuvent pas visiter une personne hospitalisée dans un centre hospitalier. Cependant, ils peuvent être autorisés à visiter une personne à des fins humanitaires comme l’accompagnement d’un enfant, d’une femme enceinte, d’une personne en situation critique ou en fin de vie. Ces consignes s’appliquent aux hôpitaux Pierre-Boucher, Honoré-Mercier, Charles-Le Moyne, Haut-Richelieu et Hôtel-Dieu de Sorel.