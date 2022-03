Achalandage record au parc national des Îles-de-Boucherville depuis la pandémie

Durant la pandémie, les citoyens ont davantage visité les parcs pour se trouver une activité à faire et se connecter à la nature. Le parc national des Îles-de-Boucherville a été parmi les chouchous. Il a en effet connu une hausse de son achalandage de 107 % en 2020-2021. C’est un record.

Le parc est passé de 259 340 jours-visite en 2019-2020 à 537 474 en 2020- 2021, malgré le fait qu’il ait été fermé du 20 avril au 20 mai. C’est au parc des Îles-de-Boucherville que l’accroissement de la fréquentation a été parmi les plus importants de tous les parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) qui ont eu une augmentation moyenne de 40 %.

Selon les observations sur le terrain, les statistiques de fréquentation pour l’année 2021-2022 (l’année commence le 1er avril et se termine le 30 mars) devraient être similaires, indique le responsable des relations avec les médias à la Sépaq, Simon Boivin.

Les bienfaits de la nature sur la santé globale

Les destinations plein air comprenant les parcs de la Sépaq ont été très populaires pendant la pandémie, surtout qu’il y avait des restrictions pour les voyages, et que les frontières étaient fermées.

« Bien des gens se sont tournés vers le Québec pour leurs vacances, et même pour leurs escapades. Ces espaces de liberté leur permettaient de sortir de la grisaille du confinement. Il a d’ailleurs été démontré que le contact de la nature avait un impact très positif sur le bien-être physique et mental », soutient M. Boivin.

Les activités les plus prisées sont en tout temps la randonnée, le ski fond en hiver, et l’été, les pique-niques, le vélo et le kayak.

Un coup de pouce

Pour favoriser l’accès, le gouvernement du Québec alloue depuis deux ans une enveloppe de 5 M$ pour offrir 143 000 cartes annuelles d’entrées aux parcs nationaux de la Sépaq à 50 % de rabais.

De son côté, la Ville de Boucherville a conclu une entente avec la Sépaq qui permet aux résidants de la municipalité de bénéficier à moindre coût de la carte annuelle « Parc » pour le parc national des Îles-de-Boucherville ou de la carte annuelle « Réseau » pour l’ensemble des parcs provinciaux.