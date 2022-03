Abolir la double taxation sur le prix de l’essence

Tandis que les prix atteignent des sommets historiques, les gouvernements devraient admettre leur part de responsabilité et donner un peu de répit aux familles en réduisant certaines taxes, à commencer par la double taxation de l’essence, a déploré Renaud Brossard, directeur de la Fédération canadienne des contribuables. « Au Québec, il y a cinq taxes différentes qui contribuent à augmenter le prix de l’essence et six si vous êtes dans la grande région de Montréal. Il y a d’abord les deux taxes spécifiques à l’essence des gouvernements fédéral et provincial. Elles coûtent respectivement 10 cents et 19,2 cents par litre. Ensuite, la taxe carbone québécoise vient ajouter un autre 8,9 cents par litre, selon les résultats de ses dernières enchères. Dans le grand Montréal, on ajoute un autre 3 cents pour la taxe sur le transport en commun. Puis sur le prix total, incluant toutes ces taxes, vous payez 5 % de TPS et 9,975 % de TVQ. Cela crée une situation où les consommateurs se font facturer des taxes de vente sur les taxes spécifiques qui sont facturées. Cette forme de double taxation augmente artificiellement le prix du litre d’essence de 5,7 cents au Québec. Il ne faut pas oublier que l’essence n’est pas le seul bien dont le prix augmente à vitesse grand V : tandis que les prix augmentaient de 5,1 % en moyenne, les salaires, eux, n’ont augmenté que de 2,3 % en moyenne cette année. Le résultat est que les familles québécoises se sont appauvries. En abolissant la double taxation de l’essence au Québec, c’est plus de 200 M$ en répit fiscal que le gouvernement accorderait aux familles de la province. Alors que les gouvernements Trudeau et Legault travaillent sur leurs prochains budgets, ils feraient bien de considérer l’abolition de la double taxation de l’essence. »