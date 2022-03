Les auteurs de la Montérégie; un quart de siècle de rêves et d’émotions

Ils ont pour nom Kim Thúy, Arlette Cousture, Thérèse Lamartine, François Barcelo, Jean-François Sénéchal, Patrice Godin, Danielle Marcotte, Philippe Béha, Gilles Jobidon, Janick Belleau, Pauline Gill, Sylvie Massicotte et tant d’autres. Ils sont écrivains et habitent près de chez vous. Le saviez-vous?



Ils sont une centaine, réunis au sein de l’Association des auteurs de la Montérégie (AAM), à vous faire rêver, sourire et pleurer, frissonner et vivre des aventures au fil des pages qu’ils publient année après année : romans, nouvelles, littérature jeunesse…



Il en va ainsi depuis plus d’un quart de siècle.



Fondée en 1996, l’Association est aujourd’hui présidée par l’écrivaine Linda Amyot. L’AAM veille à la promotion de la lecture et contribue à faire connaître les auteurs de sa région. Elle offre aussi des services de formation, des brunchs littéraires, organise chaque année Les Grands Prix du livre de la Montérégie, qui comporte aussi une Catégorie Tout-petits, explique Martine Richard, coordonnatrice de l’AAM et auteure de Papillons, son plus récent roman jeunesse, publié chez Leméac.



L’AAM est en pleine effervescence et invite tous les auteurs et autrices de la Montérégie à joindre ses rangs. Elle fait également appel à ses membres pour le renouvellement de son conseil d’administration.



Concours littéraire

Une belle façon de connaître l’AAM est de participer aux Grands Prix du livre de la Montérégie – catégorie Tout-petits, dont ce sera, cette année, la 23e édition. Ce concours, ouvert à tous les résidents de la Montérégie âgés de 18 ans et plus, vise à susciter la production de textes littéraires destinés aux enfants de 0-6 ans. Date limite : le 23 mars. Infos ici : http://www.auteursmonteregie.com/gptp_candidature.html



Formations

Si, par ailleurs, vous avez toujours rêvé d’écrire ou de parfaire votre style, l’AAM offre régulièrement des formations, classes de maîtres et conférences avec des écrivains réputés.



Elle propose aussi, parmi d’autres activités, des rencontres et des ateliers animés par des auteurs d’ici dans des écoles primaires et secondaires, et les bibliothèques publiques de la Montérégie qui le souhaitent.



Terre d’écrivains

La Montérégie a toujours été une terre hospitalière pour les écrivains. Germaine Guévremont, Kim Thúy, Louis Caron, Jacques Boulerice, Arlette Cousture, Gilles Jobidon et tant d’autres s’y sont enracinés. La région compte aussi de très nombreux auteurs, illustrateurs et éditeurs pour la jeunesse dont les Philippe Béha, Robert Soulières, Lucie Papineau, Caroline Barber et Danielle Simard, pour ne nommer que ceux-là. De nouveaux romanciers, auteurs pour la jeunesse, poètes, paroliers, dramaturges, conteurs, essayistes émergent chaque année et continuent d’assurer la vitalité littéraire de la région, ce qui est d’ailleurs une mission de l’AAM.



La prochaine fois que vous mettrez les pieds dans une librairie ou que vous songerez à faire l’acquisition d’un livre, pensez donc à votre voisin.e écrivain.e. Et si le cœur vous en dit, encouragez votre libraire local à mettre en valeur les œuvres des écrivains de la Montérégie…



Vous trouverez ci-dessous la liste des membres de l’Association des auteurs de la Montérégie et autres adresses de l’AAM. À lire et à découvrir !



http://auteursmonteregie.com/repertoire_membres.html

http://auteursmonteregie.com

https://www.facebook.com/AAM.AuteursMonteregie/