Mois de la prévention de la fraude: le Québec est le champion de la fraude d’identité au Canada

Le mois de mars est associé au printemps qui débute, aux journées qui rallongent, à la neige qui fond et à Johanne St-Martin qui a encore une fois 49 ans. Mais c’est aussi le mois de la prévention de la fraude et celle-ci « fleurit » par contre en tout temps de l’année, particulièrement au Québec puisque la province se situe au premier rang au Canada en 2021 en ce qui a trait au nombre de fraudes d’identité.

Selon le Centre antifraude du Canada, c’est le type d’arnaque la plus fréquente depuis l’année dernière et elle est en hausse constante à travers le pays. Les responsables de cette campagne annuelle de sensibilisation rappellent que la vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les gens doivent notamment « faire preuve de scepticisme vis-à-vis des offres trop attirantes, valider l’information et s’interroger sur l’appât d’un gain trop facile ».

Le vol d’identité se produit lorsqu’une personne obtient, à votre insu et sans votre consentement vos renseignements personnels à des fins criminelles. La fraude d’identité est l’usage frauduleux de ces renseignements pour accéder à vos comptes bancaires; faire des demandes de prêt, de cartes de crédit ou d’ouverture de comptes; vendre votre propriété à votre insu; obtenir un passeport ou toucher des prestations du gouvernement; obtenir des services médicaux; faire des achats sans que vous ne le sachiez.

Comment se protéger

Voici donc quelques conseils pour éviter que vous soyez victimes de tels délits : ne donner vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument nécessaire et à condition de connaître la personne ou l’organisation qui vous les demande et d’avoir pris vous-mêmes contact avec elle. Désactivez la fonction de géolocalisation automatique de votre téléphone et renseignez-vous bien sur l’utilisation ainsi que les engagements de confidentialité avant d’activer un service de localisation.

Il est très important de protéger ses données : verrouillez votre ordinateur et vos appareils mobiles lorsque vous ne les utilisez pas; utilisez des sites sécurisés commençant par « https:// » lorsque vous devez transmettre des informations personnelles ou financières; évitez de faire des transactions financières ou des achats à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics, comme par exemple, dans un café.

Assurez-vous de réaliser vos transactions sur des sites légaux et privilégiez le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son site Web sécurisé. Déconnectez-vous avant de quitter votre poste; ne gardez jamais de photo de permis de conduire, de passeport ou de carte d’assurance maladie dans vos appareils mobiles, à moins de verrouiller les pièces d’identité avec l’aide d’un mot de passe.

Installez sur vos appareils électroniques un antivirus, un filtre antipourriel, un pare-feu ainsi qu’un logiciel anti-espion. Activez le filtre antipourriel de votre boîte courriel, car ces mesures permettront de réduire votre vulnérabilité au piratage informatique. Protégez votre réseau Wi-Fi à la maison avec un mot de passe complexe, composé d’un minimum de dix caractères. Pour ce faire, évitez les mots du dictionnaire et insérez des caractères spéciaux au milieu. De plus, n’acceptez jamais qu’un site Internet se « souvienne de votre mot de passe ».

Aussi, il est important de valider l’adresse courriel de l’expéditeur dans toutes vos communications. Interrogez-vous toujours avant de cliquer sur un lien ou d’ouvrir un fichier d’origine inconnue et supprimez les courriels dont vous ne connaissez pas l’expéditeur. Ne confirmez aucune information personnelle par courriel et signalez gratuitement un message texte frauduleux en le transférant auprès de votre fournisseur de téléphonie mobile au numéro 7726 (SPAM) (Source : Sûreté du Québec)









Pour obtenir de l’aide ou signaler une fraude



• Communiquez rapidement avec votre institution financière et avec la compagnie émettrice de votre carte de crédit. • Signalez l’incident auprès de votre service de police local. • Communiquez avec les deux agences nationales d’évaluation du crédit et demandez qu’un avis de fraude soit inscrit à votre dossier de crédit. Équifax Canada : 1 800 465-7166 TransUnion Canada : 1 877 713-3393 • Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou au www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.