Dix projets de l’agglomération lauréats des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif

Moisson Rive-Sud de Boucherville touchera 7500 $

Une somme de 85 000$ sera distribuée en bourses à dix projets de l’agglomération de Longueuil qui sont lauréats de la troisième édition des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC), dont le dévoilement a eu lieu la semaine dernière.

Les BIEC s’adressaient aux entreprises d’économie sociale en prédémarrage et en démarrage et visaient principalement à appuyer le développement de nouveaux projets en entrepreneuriat collectif.

Le Marché fermier du Vieux-Longueuil verra le jour cet été grâce à une bourse de 15 000 $. Le marché opérera un jour par semaine de mai à octobre et sera installé à proximité de la bibliothèque Jacques-Ferron.

Le Centre Pluridisciplinaire d’Aviation du Québec (CPAQ.AERO) reçoit 15 000 $ afin de créer la Coopérative des pilotes d’avion du Québec à l’aéroport de Saint-Hubert pour assurer la relève des travailleurs et travailleuses de l’aviation.

L’Accorderie de Longueuil mettra sur pied un projet pilote pour contribuer de manière significative au maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, notamment par des interventions de proximité, grâce à l’obtention d’une bourse de 15 000 $.

Le Centre de valorisation du bois urbain décroche 12 000 $ pour aménager une salle d’exposition professionnelle dans un local commercial du village de Saint-Bruno-de-Montarville afin d’y présenter les produits fabriqués à partir de bois urbain à la population.

Le centre d’artistes Agrégat touche 7 500 $ pour créer l’Atelier de la ville, un lieu consacré à l’art à Longueuil, un endroit de production, de présentation d’œuvres, d’actions collectives et de programmation d’événements en continu qui contribuera à faire rayonner la culture locale et régionale.

L’organisme Se reconstruire centre de santé du sein pourra effectuer la refonte de son site Web pour faire une plateforme conviviale, dynamique et simple d’utilisation à l’aide d’une subvention de 7 500 $.

Moisson Rive-Sud empoche 7 500 $ pour établir la gouvernance de son nouvel organisme solidaire L’Autre épicerie. Il s’agit du projet coup de cœur du jury dans l’agglomération de Longueuil.

Cœliaque Québec offrira bientôt des ateliers mensuels de cuisine sans gluten pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque qui habitent en Montérégie avec l’obtention d’une bourse de 7 500 $.

Le Festival Classica reçoit 7 500 $ afin de produire une étude de marché sur une salle de concert spécialisé de la musique classique et de créer un pôle professionnel et stratégique pour le développement de la musique classique du Grand Montréal.

Et puis, la Joujouthèque de Saint-Hubert empoche 5 500 $ pour réaliser le projet La Joujou près de chez vous qui vise à implanter ses services dans au moins six organismes familles de Longueuil, et ainsi en faciliter l’accès.