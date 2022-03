Une cadette de Sainte-Julie en expédition à Portneuf

La cadette Anaïs Bineau, du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 3014 de Sainte-Julie, a participé à une expédition régionale dans le parc de Portneuf du 28 février au 3 mars dernier.



Faisant partie des neuf cadets provenant de partout dans la province, Anaïs, 17 ans, a eu la chance de vivre une expérience unique en mettant en pratique les notions de randonnée en forêt en milieu hivernal ainsi que du canot de glace pendant la semaine de relâche. Les cadets ont eu la chance de vivre cette expérience sous la supervision de membres du Cadre des instructeurs de cadets qualifiés qui ont assuré une activité stimulante tout en assurant un environnement sécuritaire dans le respect des mesures de santé publique.



La jeune femme qui étudie au cégep de Saint-Hyacinthe avait hâte de vivre une expédition hivernale avec les cadets. « Ce qui m’attire le plus dans l’expédition, c’est la diversité des activités et la chance unique de faire du canot de glace », explique la cadette Bibeau.



Le Programme des cadets offre aux jeunes de 12 à 18 ans des activités dynamiques qui favorisent la bonne forme physique dans un climat sûr et valorisant. C’est une organisation jeunesse gratuite, qui vise à développer chez les jeunes des qualités de civisme et de leadership, tout en faisant la promotion d’une bonne condition physique et du travail d’équipe.