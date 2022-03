L’Office d’habitation de l’agglomération s’éloigne des influences

Après une mise sous tutelle imposée l’an dernier par le ministère des Affaires municipales du Québec, l’Office d’habitation de Longueuil (OHL) qui gère l’ensemble des HLM du territoire, dont ceux de Boucherville, reprend son souffle et sera libéré de ce carcan le 6 avril prochain.

En attendant, les membres du conseil d’agglomération ont nommé, il y a quelques jours, trois nouveaux membres au conseil d’administration, ce qui devrait permettre d’assainir le climat parfois toxique et partisan qui avait été décrié par plusieurs employés. Il y a quelques semaines, une nouvelle directrice, Catherine Carré, a aussi été nommée pour compléter les changements à la direction de l’Office d’habitation de Longueuil.

La crise au sein de l’OHL a démontré la nécessité de rendre le conseil d’administration étanche à la partisanerie. Ainsi, aucun élu ne fait partie des nouveaux membres au CA, a précisé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, alors qu’elle présidait le conseil de l’agglomération.



Les nouveaux membres du conseil d’administration de l’OHL



Dans l’objectif d’améliorer sa gouvernance, une nouvelle composition du conseil d’administration s’est imposée, et le nom de l’organisme, auparavant Office municipal d’habitation de Longueuil (OMHL), est devenu Office d’habitation de Longueuil (OHL).

Dans cette optique les trois nouveaux membres du CA sont Bernard Perrault • milieu des affaires et des finances (DG Caisse Desjardins), Marco Monzon • milieu de la santé et communautaire (DG Comité logement Rive-Sud) et Jean Tremblay • fonctionnaire à la Ville de Longueuil.



L’Office d’habitation de Longueuil (OHL) administre 2 276 logements à loyer modique en plus de 1 237 unités du programme de Supplément au loyer, pour un total de 3 513 unités sur le territoire de l’agglomération, soit à Longueuil, à Boucherville, à Saint-Bruno-de-Montarville, à Saint-Lambert et à Brossard.