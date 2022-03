L’artiste Susan Saint-Laurent reçoit le prix Florence Junca Adenot

Le prix Florence-Junca-Adenot a été décerné à l’artiste Susan Saint-Laurent. Cette récompense, parmi les plus importantes reconnaissances de l’ordre du mérite bouchervillois, est remise chaque année par le conseil municipal de Boucherville dans le cadre de la Journée internationale des femmes.

Ce prix souligne la carrière artistique exceptionnelle de cette artiste peinte et aussi spécialiste de l’estampe numérique qui œuvre au niveau professionnel depuis environ dix ans.

« En mon nom personnel et au nom du conseil municipal de la Ville de Boucherville, je tiens à vous féliciter pour les honneurs obtenus. Votre grande créativité et votre carrière bien établie sauront inspirer les femmes qui souhaitent se démarquer par l’art. C’est un honneur de vous compter parmi les grands artistes de notre Ville », a mentionné le maire, M. Jean Martel.

« C’est avec plaisir que nous reconnaissons le parcours et la carrière de cette artiste d’exception, Susan Saint-Laurent, en cette journée du 8 mars, Journée internationale de la femme. Nous vous remercions de faire partie de ces artistes qui font rayonner notre municipalité. », a souligné Jacqueline Boubane, porte-parole de l’Ordre du mérite et conseillère municipale.

Une artiste d’exception

Susan Saint-Laurent utilise de nombreux outils variés lors de ses créations que ce soit la caméra, l’ordinateur, la tablette numérique ou encore la peinture à l’acrylique. Une fusion des outils traditionnels et des outils numériques lui permet de faire des œuvres originales et diversifiées et d’exploiter la complémentarité de ces techniques. Naissent alors des estampes numériques pouvant être diffusées sur une variété de supports d’impression : papier beaux-arts, panneaux d’acrylique ou encore feuilles d’aluminium.

Mme St-Laurent a reçu de nombreuses reconnaissances et de nombreux prix. Pour n’en nommer que quelques-uns : Bourse « Création » attribuée par le Conseil des arts et des lettres du Québec en octobre 2021; 1er prix catégorie Abstraction avec bourse du ministère de la Culture et des Communications du Québec en juin 2021; « Bourse de reconnaissance » en culture attribuée par la Ville de Boucherville, et plusieurs autres. Elle a participé à plus d’une centaine d’expositions, en solo ou en groupe, et

expose présentement, et ce jusqu’au 27 mars, six œuvres d’art lumineuses au Pôle culturel de Chambly.