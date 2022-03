Celle qui est aux commandes des Emballages Carrousel inc., une entreprise dont le siège social est à Boucherville et avec un chiffre d’affaires de 204 M$, vient de publier un livre aux Éditions Québec Amérique : Brigitte Jalbert, la PDG qui ne pensait jamais le devenir.

Dans ce bouquin, la dirigeante raconte l’histoire de l’entreprise fondée en 1971 par son père, Denis Jalbert, sans plan d’action et qu’avec 20 $ en poche, et sa biographie qui, souhaite-t-elle, réussira peut-être à inspirer des jeunes désireux de se lancer en affaires.

Brigitte Jalbert explique comment elle s’est retrouvée à la tête de l’entreprise en 2011 alors qu’elle était plutôt destinée à mener une carrière dans le domaine des arts, ayant étudié en photographie, en audiovisuel et aussi en gérontologie.

En 1986 alors qu’elle était étudiante et voulait un job d’été, la Bouchervilloise commence à travailler pour l’entreprise en attendant de se trouver un emploi dans son domaine. « Je me disais, c’est certain que mon père va m’engager, je suis sa fille. C’était trop facile, mais j’y suis restée pour différentes raisons », livre-t-elle.

Habitée pendant longtemps par le doute, elle avoue, dans une entrevue accordée à Radio-Canada, avoir souffert du syndrome de l’imposteur. « Je manquais de confiance », révèle-t-elle. À Marilou, dans l’émission Autrement dit : en affaires, elle confie : « J’ai longtemps pensé que pour diriger une entreprise, il fallait rentrer dans les standards de l’homme d’affaires un peu autoritaire, qui pense à ses chiffres et à ses profits. C’est pour cela que je me suis dévalorisée durant les premières années, parce que je ne fitais pas dans ce moule et je ne croyais pas qu’un jour j’arriverais à ma manière à diriger une entreprise.»

Pour la femme d’affaires, pour qu’une entreprise réussisse, il faut que les gens qui y travaillent soient heureux. « Ils performent mieux ainsi ». Sa réussite, reconnait-elle, est due au fait qu’elle ait su s’entourer de gens compétents. « Toutes les lacunes que j’ai, les gens autour de moi les ont comblées avec leurs talents. C’est ce qui fait la force de l’équipe. »

50 ans

Emballages Carrousel inc. est la plus importante entreprise indépendante et privée à capital fermé de distribution de produits d’emballage au Canada. En 2121, elle a célébré ses 50 ans. En dix ans, le chiffre d’affaires a doublé. L’année fiscale s’est terminée le 28 février avec 204 M$ de ventes comparativement à 98 M$ en 2011-2012. Elle a cinq adresses et emploie 400 personnes.

Rappelons que l’an dernier, Brigitte Jalbert s’est fait raser les cheveux dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan. Elle a personnellement amassé 121 000 $ et son entreprise, 50 000 $ pour cette cause.