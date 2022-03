Vitesse sur la rue du Boisé : pas un problème selon la police

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), il n’y a aucune problématique de vitesse sur la rue du Boisé, entre les rues Jean-Deslauriers et Des Bois-Francs.

La SPAL en arrive à cette conclusion à la suite de six opérations policières d’une durée de près de quatre heures effectuées l’automne dernier. Treize constats d’infraction pour arrêt non respecté ont été remis et deux constats pour vitesse. Deux cent huit véhicules ont été captés pour une vitesse moyenne de 34,6 km/h.

Selon le Comité de circulation et du transport de Boucherville, puisqu’il n’y a aucun parc ni école dans le secteur, rien ne justifie que la vitesse soit réduite à 30 km/h, comme le souhaitaient certains résidents du secteur. Il recommande au conseil municipal de maintenir la limite de vitesse à 40 km/h.