Un printemps aux airs de liberté!

Le vendredi 13 mars 2020 débutait une série de mesures pour ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus et notre vie a été pour le moins bouleversée depuis… Alors que l’on s’apprêtait à souligner de triste façon cet « anniversaire », le gouvernement et la Santé publique annonçaient le devancement des assouplissements prévus et, surtout, grand symbole s’il en est un, le retrait de l’obligation du port du masque dans les lieux publics d’ici la mi-avril. Le printemps aura donc encore plus cette année des airs de liberté!

Lors de son point de presse du 2 mars dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que les assouplissements prévus le 14 mars entreront plutôt en vigueur le samedi 12 mars, alors que la Santé publique pour sa part a proposé une séquence graduelle de retrait du port obligatoire du masque dans les lieux publics.

« Il s’agit d’une étape très importante et nous pouvons être fiers de tous nos efforts pour en arriver là », a lancé le ministre Dubé. « Toutefois, il faut apprendre à vivre avec Ie virus, qui circule toujours, et demeurer prudents. Le port du masque, même lorsqu’il ne sera plus obligatoire, fera entre autres partie de l’arsenal que nous possédons pour réduire les risques de transmission dans certaines circonstances. »

En Montérégie, les cas et les hospitalisations sont à la baisse depuis la mi-janvier, une situation que l’on remarque un peu partout à travers la province. Cela a donc permis de devancer le calendrier prévu des assouplissements.

100% dans les restos et les bars

Ainsi, à compter du samedi 12 mars, il n’y aura aucune limite de capacité par table dans les restaurants, bars, tavernes ainsi que les casinos, et ce sera le retour aux heures normales pour ces établissements. La danse et le karaoké seront permis et il n’y aura aucune restriction quant au nombre de participants pour les activités de nature sociale dans une salle louée. On procèdera également au retrait du registre des visiteurs dans les résidences privées pour aînés. Ce sera aussi le retour à 100 % de la capacité d’accueil dans tous les lieux publics. Il est important de noter qu’il ne sera plus nécessaire de présenter le passeport vaccinal pour accéder aux lieux qui étaient visés par cette mesure.

Lors de ce point de presse, la Santé publique a mis de l’avant une séquence de retrait graduel du port du masque dont les dates précises seront confirmées ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. On vise donc, au plus tard à la mi-avril, avec un préavis de 10 jours, que le port du masque ne sera plus obligatoire dans tous les lieux publics, en excluant les transports publics.

Le ministre a rappelé que, malgré le retrait graduel de l’obligation de porter le masque, ce dernier reste « un outil efficace pour réduire la transmission des virus ». Il demeurera recommandé dans certaines circonstances, notamment lorsqu’une personne présente des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, lors d’interactions sociales durant les cinq jours suivant une période d’isolement, de même que pour les personnes immunosupprimées.

Notons toutefois en terminant que la séquence du retrait graduel du port obligatoire du masque ne concerne pas les milieux de travail et les milieux de soins, incluant les CHSLD.