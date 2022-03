Des aides de Québec pour répondre aux besoins humanitaires en Ukraine

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie a annoncé une aide humanitaire de 300 000 $ pour soutenir la population ukrainienne touchée par la guerre. La contribution a été accordée aux fonds d’urgence des organismes de coopération internationale (OCI) Médecins du Monde Canada (150 000 $) et Croix-Rouge canadienne, division du Québec (150 000 $). Cette aide financière s’est ajoutée à d’autres mesures déjà instaurées par le gouvernement, telles que le retrait des produits russes à la Société des alcools du Québec (SAQ) et la mise en berne du drapeau ukrainien à l’Assemblée nationale du Québec. Les deux OCI ont été sélectionnés en raison de leur présence sur le terrain, de leur neutralité et de leur capacité à contribuer aux efforts immédiats visant à fournir une aide de première nécessité aux communautés affectées. Médecins du monde Canada facilite l’accès aux soins de santé et offre un soutien psychologique aux personnes vulnérables sur le territoire ukrainien et auprès des réfugiés. La Croix-Rouge canadienne (division du Québec) répond aux besoins humanitaires engendrés par le conflit, en plus de contribuer à la préparation et aux interventions nécessaires en Ukraine ainsi que dans les pays limitrophes. Vu le flux migratoire important des derniers jours, ce financement aidera entre autres l’organisme à accueillir les réfugiés. Il s’agit d’une première aide immédiate et le gouvernement étudie d’autres formes d’aide pouvant soutenir la population ukrainienne.