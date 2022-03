Une jeune femme est disparue

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), recherche Élodie Lavoie, âgée de 29 ans. Elle a été vue pour la dernière fois, ce matin vers 7 h 30, sur le Chemin Chambly à Longueuil. Elle était faiblement vêtue et demandait de l’aide car elle disait avoir très froid. À l’arrivée des policiers, elle avait disparue.

La police a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Elle pourrait possiblement se trouver dans les environs du Chemin de Chambly, entre le boulevard Curé-Poirier Ouest et les abords du fleuve Saint-Laurent, et entre le pont Jacques-Cartier et le boulevard Roland-Therrien.

Le SPAL sollicite votre aide afin de retrouver cette femme. Toute personne l’apercevant est priée de contacter le 911 immédiatement