Nouveaux panneaux de rue pour le 350e de Varennes en mémoire à des figures historiques

Au cours de l’année, la Ville procédera à des changements de panneaux de rues pour rendre hommage à des personnages marquants de son histoire. Une description sommaire ainsi qu’une découpe décorative du logo du 350e anniversaire accompagneront le nom de ces rues emblématiques. En ce début mars, nous rendons hommage à René Gaultier, fondateur de Varennes en 1672, né à Bécon-les-Granits en France.



Caractéristique de la ville, le boulevard René-Gaultier d’une longueur de près de 6 km entoure la moitié de la population. Lieutenant du régiment de Carignan-Salières, l’homme derrière le nom de ce boulevard circulaire est venu en Nouvelle-France pour calmer les tensions avec les peuples autochtones à la demande de l’intendant Jean Talon. Il y demeurera alors que la paix est rétablie. En 1672, il fonde Varennes et contribue au peuplement de sa colonie et à l’expansion rapide de son territoire.



La famille du sieur de Varennes est riche en histoire. En plus d’être le gendre du fondateur de Boucherville, Pierre Boucher, René Gaultier de Varennes est le grand-père de la fondatrice de la congrégation des Sœurs de la Charité (les Sœurs grises), Marguerite d’Youville.



Dans la perspective du 350e anniversaire de Varennes, le maire Martin Damphousse s’est rendu en 2019 à la commune française pour exprimer aux élus de Bécon-les-Granits le vif intérêt des Varennois à être jumelés à leur commune. Un moment marquant de l’histoire puisqu’en plus d’unir les citoyens des deux communautés, il témoigne de la reconnaissance envers le sieur René Gaultier.



Les férus d’histoire pourront approfondir leurs connaissances en consultant la section Regard sur 350 ans d’histoire accessible sur varennes350.ca.