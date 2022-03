L’Hôtel de Ville de Varennes met ses drapeaux en berne en soutien à la population de l’Ukraine

La Ville de Varennes se joint au mouvement de solidarité qui déferle depuis quelques jours à travers le monde entier et a mis en berne les drapeaux de l’Hôtel de Ville afin de démontrer son soutien au peuple ukrainien.



« Alors que les combats s’intensifient et que plus d’un million d’Ukrainiens ont déjà quitté leur foyer, la Ville de Varennes a procédé à la mise en berne de ses drapeaux, pour démontrer notre soutien et notre solidarité envers le peuple ukrainien », a déclaré le maire, Martin Damphousse.



Dans la dernière semaine, de nombreux bâtiments se sont illuminés aux couleurs de l’Ukraine, en jaune et bleu, entre autres le Stade olympique, la tour du CN, la tour Eiffel et l’Empire State Building. De nombreux drapeaux ukrainiens ont également été hissés au sommet de plusieurs édifices politiques, dont l’Assemblée nationale.