Le Café centre d’art accueille de nouveaux artistes en résidence

Le projet de résidence artistique qui a vu le jour à l’automne dernier au Café centre d’art connaît un beau succès. Cet espace, dédié à la recherche et à la création, permet aux artistes de la région de créer dans un contexte différent de leur atelier personnel et de se nourrir de rencontres citoyennes.

Ce printemps, la Ville de Boucherville accueillera en résidence trois nouveaux artistes, qui ouvriront la porte de leur atelier au grand public à différents moments.

Les citoyens sont invités à venir rencontrer ces artistes à l’œuvre :

Louise Robitaille | Les arts de la marionnette

L’artiste bouchervilloise prépare son nouveau spectacle et vous invite à une incursion dans le monde merveilleux des marionnettes.

Portes ouvertes : 17 mars, 14 h à 16 h; 22 mars, 10 h à 12 h; et 24 mars, 19 h à 21 h

Jocelyne Thibault | La méthode hémérocalle

L’artiste vise à explorer les possibilités d’impression à partir de l’hémérocalle.

Portes ouvertes : 11, 18 et 25 avril, 13 h à 14 h

Sarabeth Triviño | Un mandala pour un monde meilleur

Ce projet invite à réfléchir sur la relation à soi, aux autres et au monde dans lequel nous habitons.

Portes ouvertes : 6 au 23 juin, tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 16 h

Entrer au cœur de la création

Les citoyens sont également invités à participer à des séances de médiation artistique. Le nombre de places est limité, une réservation est requise au 450 449-8650, poste 8814.

Le Café centre d’art est situé au 536, boul. Marie-Victorin, local 302, 3e étage

Renseignements : Service des arts et de la culture : 450 449-8300, poste 8651; culture-patrimoine@boucherville.ca