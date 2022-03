Guerre en Ukraine : Proanima accueille les animaux de réfugiés

Proanima se déclare prêt à accueillir et héberger temporairement les animaux des réfugiés ukrainiens qui arrivent au Québec.



L’OBNL, œuvrant depuis 10 ans dans le domaine animal, souhaite offrir son aide aux citoyens ukrainiens qui arrivent au Québec pour fuir la guerre. Proanima propose de prendre en charge temporairement les animaux des réfugiés, le temps pour eux de trouver une solution plus stable. Également, l’organisme offre de la nourriture pour animaux à leurs propriétaires qui en aurait besoin.



Proanima soutient le peuple ukrainien dans ce moment tragique et, comme telle est sa mission depuis toujours, tient à leur venir en aide ainsi qu’à leurs animaux.



Toute personne ou organisme qui serait en contact avec des réfugiés ukrainiens sont invités à leur transmettre les coordonnées de Proanima : info@proanima.com / 1 833-445-2525.