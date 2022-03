Trois skieurs de Montériski en tête de la Coupe Québec

À la mi-saison, trois skieurs du club de ski de fond Montériski sont en tête de la Coupe Québec. Justin Boudreau de Boucherville est en tête de la catégorie des moins de 18 ans avec 495 points sur une possibilité de 500. Il s’est classé aux cinq premiers rangs dans les cinq épreuves disputées cette saison récoltant une médaille d’argent au sprint classique et une de bronze au 10 km style libre. Son coéquipier, Jérémy Lantz le talonne avec 487 points.

Le Varennois Étienne Hébert mène aussi la course chez les séniors grâce à une médaille d’or et deux de bronze remportées à Cantley en Outaouais la semaine dernière. Lors de la première étape de la Coupe Québec plutôt en janvier, il a terminé au quatrième rang à deux reprises. Le Longueuillois Xavier Lefebvre, malgré une performance inégale, occupe le premier rang de la catégorie des moins de 20 ans avec 479 points. Sa deuxième place du week-end dernier au 15 km style libre à Nakkertok et le 4e rang obtenu au 10 km classique au Mont-Sainte-Anne lui ont permis de sauver la mise. Alexandre Bourque, son coéquipier de Montériski, occupe le troisième rang à 9 points du meneur.

Mentionnons également que chez les moins de 16 ans, le Bouchervillois, Émile Legault, occupe la 6e position. Emmanuelle Paquet, également de Boucherville, se classe au 15e rang des femmes U18.

La prochaine étape de la Coupe Québec se déroulera au Old/Vieux Lennox Golf & Ski à Sherbrooke les 5 et 6 mars prochains.