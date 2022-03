Près de deux fois plus vite pour le remboursement d’impôt

Revenu Québec a informé les citoyens et les préparateurs professionnels que le service ImpôtNet Québec est maintenant en ligne. Les Québécois qui l’utilisent pour transmettre leur déclaration de revenus à l’aide d’un logiciel certifié pourront recevoir leur remboursement d’impôt jusqu’à deux fois plus vite que s’ils transmettent leur déclaration par la poste. En plus d’être simple à utiliser, ce service permet aux citoyens de limiter les risques d’erreurs dans la production de leur déclaration. Autre avantage, il permet de profiter d’un traitement accéléré de son dossier, soit un délai de 14 jours suivant la réception de la déclaration, plutôt que 28 jours pour une déclaration papier. La date limite de production de la déclaration de revenus est le 30 avril. Toutefois, puisque cette journée est un samedi, Revenu Québec considérera comme reçus à temps les déclarations et les paiements transmis au plus tard le jour ouvrable suivant, soit le 2 mai à minuit. Voici toutes les dates importantes à retenir pour la prochaine saison des impôts : date limite de production pour les particuliers : 2 mai. Date butoir de production pour les particuliers déclarant des revenus d’entreprise et leur conjoint : 15 juin. Date limite de paiement de tout solde dû pour éviter la pénalité pour production tardive et les intérêts : 2 mai. Les citoyens peuvent consulter le site Internet de Revenu Québec pour prendre connaissance des principaux changements pour l’année d’imposition 2021.