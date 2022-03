Aménagement du terminus de Contrecœur: remplacement, conservation et entretien d’arbres

Des travaux préliminaires à l’aménagement du stationnement incitatif de Contrecœur seront réalisés dans les prochains jours. Afin de permettre la construction d’une infrastructure majeure favorisant la mobilité urbaine, l’organisme de transport exo procédera à la coupe d’arbres en bordure du parc canin existant et du sentier Amico sur la rue Bourgchemin. Cette coupe s’effectuera sur une zone d’environ 2700 mètres carrés. Des arbres sélectionnés seront conservés dans cette zone et le projet comprendra également une stratégie de plantation et d’entretien des végétaux.



La mairesse Maud Allaire se réjouit qu’exo démontre, par ses actions, une sensibilité environnementale qui rejoint les valeurs de la Ville de Contrecœur : « J’ai pris note que les travaux se dérouleront dans une période précise afin de ne pas perturber la période de nidification des oiseaux migrateurs. De plus, nous jugeons important de créer un espace qui minimise les îlots de chaleur. Lorsque les travaux seront complétés, les citoyens de Contrecœur pourront bénéficier d’un service de transport indispensable en continuant de profiter d’un parc canin amélioré et du sentier Amico ».



Ces travaux sont effectués en conformité avec les permis émis par la Ville de Contrecœur en prévision de la construction du stationnement et des infrastructures d’accueil du terminus. Les travaux du terminus en tant que tel devraient débuter au mois de mai.



Horaire



Les travaux se dérouleront de jour dans les semaines à venir.



Nuisances possibles



Bien que tout soit mis en place pour minimiser l’impact de ces travaux sur la qualité de vie des citoyens du voisinage, certaines nuisances sont appréhendées, comme du bruit de machinerie de chantier et circulation de camions.