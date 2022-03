Des cliniques mobiles et éphémères sans rendez-vous en mars

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est poursuit ses efforts afin de rendre accessible la vaccination au plus grand nombre de gens. Des cliniques de vaccination mobiles et éphémères sont organisées au cours des prochaines semaines dans différents secteurs où la couverture vaccinale est un peu plus basse. Ces cliniques permettront de vacciner les personnes âgées de 5 ans et plus, avec ou sans carte d’assurance-maladie, n’ayant pas encore obtenu leur première dose, deuxième dose ou dose de rappel. Au cours des prochaines semaines, ces unités seront présentes à Longueuil à plusieurs reprises, notamment à l’Entraide Chez nous les mardis et mercredis jusqu’au 30 mars, ainsi qu’à la Maison de quartier St-Jean Vianney le 12 mars de 9 h à 16 h. Pour consulter l’horaire complet: www.santemonteregie.qc.ca/vaccinationcontre-la-covid-19-en-monteregie D’autres dates s’ajouteront bientôt, restez à l’affût en consultant le site Web