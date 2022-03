Luc Brassard succède à Louise Lanciault aux Loisirs de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer la nomination de Luc Brassard au poste de directeur du Service des loisirs à compter du 14 mars prochain pour remplacer l’actuelle directrice, Louise Lanciault, qui prendra sa retraite après 32 ans à la Ville.



Luc Brassard est bien connu au sein de la communauté julievilloise, notamment auprès des organismes sportifs. Il occupe le poste de directeur adjoint au Service des loisirs depuis le 30 mai 2016. Il avait également occupé le poste de régisseur au soutien des organismes pendant neuf ans. Titulaire d’un baccalauréat en récréologie, il suit actuellement le programme court de 2e cycle de Gestion du changement en loisir à l’Université du Québec à Trois-Rivières.



« Sa connaissance du milieu et des dossiers en fait le candidat tout désigné pour occuper le poste de directeur du Service des loisirs. Au nom de tous les membres du conseil municipal et du personnel de la Ville de Sainte-Julie, je lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions », mentionne le directeur général, Pierre Bernardin.



Départ à la retraite de Louise Lanciault

Louise Lanciault quittera ses fonctions le 11 mars prochain. Employée de la Ville depuis 32 ans, elle a occupé différents postes au Service des loisirs, d’abord comme animatrice communautaire puis comme directrice adjointe et directrice depuis 2016. Au fil des ans, elle a été très impliquée dans sa communauté et a travaillé à l’organisation de nombreux événements, en concertation avec les organismes locaux, ainsi que plusieurs citoyens. Elle a de plus grandement contribué au développement de plusieurs politiques et plans d’action, dont la Politique culturelle et la Politique de saines habitudes de vie.



« Je remercie Louise Lanciault pour toutes ces années au service de la population julievilloise. Au cours des dernières années, elle a su créer avec son équipe un grand nombre d’événements variés pour divertir les Julievilloises et Julievillois de tous âges et améliorer leur qualité de vie », a conclu le directeur général.