Le port du masque ne sera plus requis en classe pour les élèves

À la suite d’une recommandation de la Santé publique, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ont annoncé des allègements concernant le port du masque d’intervention en milieu scolaire pour les élèves de l’enseignement primaire et secondaire. Ainsi, à compter du lundi 7 mars, les élèves n’auront plus à le porter lorsqu’ils sont assis en classe. Cet assouplissement est rendu possible en raison de l’évolution favorable de la situation épidémiologique au Québec. Notons que le port du masque demeurera pour l’instant obligatoire dans les aires communes, lors des déplacements des élèves ainsi que dans les transports scolaires. Pour les élèves de l’éducation préscolaire, le masque n’est requis que dans les transports scolaires multiniveaux, c’est-à-dire dans les autobus ou les berlines transportant des élèves de niveaux scolaires différents. « Dans la continuité du déconfinement qui s’est amorcé il y a quelques semaines, nous sommes très heureux de confirmer que le port du masque ne sera plus obligatoire en classe très bientôt. La situation s’améliore et cela se reflète également en milieu scolaire. Les différentes mesures en place contribuent à offrir un environnement sécuritaire pour les élèves et le personnel », a déclaré Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.