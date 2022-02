Journées de la persévérance scolaire soulignées à Varennes

Le conseil municipal de Varennes a tenu à souligner les efforts d’élèves varennois pour leur persévérance scolaire. Ces derniers ont été désignés par leur école respective pour s’être démarqués depuis le début de l’année.



« Malgré les difficultés et les obstacles des derniers mois, les jeunes s’accrochent, s’adaptent et persévèrent. Que l’on soit parent, grand-parent, enseignant, travailleur communautaire, personnel de soutien ou encore employeur, nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir les élèves dans leur réussite scolaire! », affirme le Maire Martin Damphousse.



Les Journées de la persévérance scolaire ont pour but de mobiliser et d’activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme.



« Chaque jour, je suis épaté par la résilience et la motivation à persévérer des jeunes, malgré le contexte difficile que nous vivons depuis 2 ans. Merci à tous les intervenants, qui travaillent sans relâche afin de soutenir les jeunes dans leurs parcours scolaire », ajoute Gaétan Marcil, conseiller municipal du district no 7, Saint-Charles et président du comité de la culture, du patrimoine et de la toponymie de la Ville.



Le conseil municipal, avec la participation du commerce Hamster Buro et cie, a offert des bons d’achat de 75 $.



Voici la liste des récipiendaires :



École Les Marguerite : Éliane Proulx-Bussières et Thomas Durocher, 6e année



École Marie-Victorin Centre d’éducation des adultes des Patriotes : Samuel Williams et à Raphaël Corbeil



École de la Source : Logan Miller et Charlie Gravel, 6e année



École la Roseraie : Béatrice Desjardins et Éloi Baril, 6e année



École du Carrousel : Alicia Roy , 6e année



École du Carrousel : Victor Pelletier, 6e année



École primaire Vision : Wassim Harafi, 5e année et Maic Boivin, 6e année



Collège Saint-Paul : Nicolas Bertrand, 1er secondaire et Lili Rose Bineau, 4e secondaire