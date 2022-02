2,8 M$ pour la construction de nouveaux logements sociaux à Sainte-Julie

Alors qu’elle était présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Suzanne Roy a lancé en décembre 2020 un cri d’alarme pour dénoncer le fait que les besoins en logements sociaux sont « gigantesques » partout à travers la province et que les maires qu’elle représentaient étaient confrontés à des projets bloqués, faute de financement. Un peu plus d’un an plus tard, les deux paliers de gouvernement ont annoncés que 1 458 logements sociaux et abordables, répartis en 79 projets, seront construits d’ici la fin de l’année 2022, grâce à un investissement de près de 338 M$ prévu dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements.

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a précisé que ces logements s’adresseront à des clientèles ayant des besoins particuliers en habitation. Ils seront entre autres destinés aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale ou familiale, aux aînés, aux populations autochtones, aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, aux itinérants ou à risque de le devenir, ainsi qu’aux handicapées.

Elle a de plus souligné que les deux ententes de l’Initiative pour la création rapide de logements combinées représentent un investissement total d’environ 517 M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi près de 3 000 logements sociaux et abordables qui auront été créés selon les standards de construction reconnus au Québec.

25 % du revenu pour se loger

Rappelons à ce sujet que la Seconde Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements vise à ce que tous les fonds soient engagés le plus rapidement possible pour que les logements soient disponibles dans les douze mois suivant la conclusion des ententes, à moins qu’il en soit convenu autrement. De son côté, le gouvernement du Québec s’engage également à financer les suppléments au loyer de certains projets. Grâce à cette aide, les locataires admissibles débourseront seulement 25 % de leurs revenus pour se loger

La députée de Verchères, Suzanne Dansereau, a pour sa part fait savoir qu’une somme de 2 800 000 $ a été octroyée pour la construction de 10 nouveaux logements sociaux et abordables destinés aux aînés de la région, soit le projet de la Villa de l’Amitié – Phase 2, à Sainte-Julie.

Du côté de Longueuil, c’est 73 nouveaux logements sociaux qui verront le jour d’ici peu, soit 36 pour le projet Saint-Roch – Phase II, 30 pour celui d’Habitation Espoir et 7 pour la Maison L’Entre-Deux.