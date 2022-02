Relâche scolaire: des activités pour s’amuser à Sainte-Julie

Du 28 février au 6 mars, plusieurs activités sont prévues à Sainte-Julie pour la semaine de relâche.



Activités extérieures gratuites

Les installations extérieures de la Ville comme la pente à glisser, les patinoires et les sentiers

pédestres seront ouvertes si les conditions météo le permettent. L’état des installations est

mis à jour régulièrement au ville.sainte-julie.qc.ca.



Activités libres en gymnase

Les gymnases de l’école secondaire du Grand-Coteau seront accessibles du lundi 28 février

au vendredi 4 mars de 13 h à 16 h 30 pour pratiquer différents sports. Le coût est de 2 $ par

enfant et de 3 $ par adulte. Aucune inscription n’est requise, mais le passeport vaccinal est

exigé pour les 13 ans et plus. Les gymnases sont aussi ouverts la fin de semaine en tout

temps. L’horaire complet est disponible sur le site Web ville.sainte-julie.qc.ca.



Patin libre à l’aréna

Du patin libre est prévu tous les jours de la relâche. L’horaire détaillé et les tarifs peuvent

être consultés au ccssj.org/patinoire. Le casque est obligatoire pour tous et les réservations

doivent être effectuées en ligne, car le nombre de participants est limité à 25 à la fois.



Bains libres à la piscine intérieure

Des bains libres seront disponibles tous les jours. L’horaire détaillé et les tarifs peuvent être

consultés au ccssj.org/piscine. Le port du bonnet de bain est obligatoire en tout temps.



Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 13 h à 21 h, le vendredi de 10 h à 21 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h. Pour tout connaître sur la programmation, visitez le ville.sainte-julie.qc.ca.