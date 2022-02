L’hôtel de ville de Sainte-Julie ouvrira ses portes le 28 février prochain

La Ville de Sainte-Julie annonce l’ouverture de son hôtel de ville à compter du lundi 28 février prochain à la suite des derniers assouplissements gouvernementaux. De plus, les règles de plusieurs activités de loisirs seront assouplies.



« Nous sommes heureux d’ouvrir les portes de l’hôtel de ville à nos citoyens. Je remercie d’ailleurs tous les employés municipaux qui ont continué de servir rapidement nos citoyens pendant cette période où le télétravail était obligatoire. Ils ont montré encore une fois à quel point ils sont efficaces et que le citoyen est toujours au centre de leurs priorités », a précisé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Hôtel de ville

À compter du 28 février, l’hôtel de ville sera ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 19 h et le vendredi de 8 h à 16 h. En plus du service en personne, les citoyens peuvent contacter la Ville par téléphone au 450 922-7111 ou par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca. Les services en ligne, par téléphone et par courriel sont toujours à privilégier pour limiter les déplacements non essentiels.



Les séances du conseil se dérouleront dans la salle du conseil à compter du 8 mars. Elles continueront également d’être diffusées en direct sur la page Facebook officielle de la Ville. Les citoyens qui ne peuvent se déplacer peuvent transmettre leurs questions à l’avance par courriel en écrivant à l’adresse greffe@ville.sainte-julie.qc.ca ou en écrivant dans le clavardage de la séance.



Activités de loisir

Les activités libres en gymnase reprendront dès le 28 février sans réservation. Le passeport vaccinal sera toutefois requis pour les 13 ans et plus jusqu’au 14 mars.



Bibliothèque municipale

La plupart des activités sont de retour en mode hybride (en présentiel et à distance). Plusieurs activités sont aussi offertes en personne comme les ateliers créatifs, l’heure du conte, le bébé conte et les ateliers découvertes du Médialab. La programmation complète se trouve sur le site Web à l’adresse ville.sainte-julie.qc.ca/bibliotheque.