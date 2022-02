Le bureau de circonscription du député fédéral de Montarville revient peu

Alors que le gouvernement du Québec a annoncé l’assouplissement progressif des règles sanitaires, le bureau de circonscription du député fédéral de Montarville, M. Stéphane Bergeron, rouvrira peu à peu. On se souviendra que la virulence de la propagation du variant Omicron avait forcé le gouvernement du Québec à demander aux employeurs de privilégier le télétravail. Conformément à ces directives de la santé publique, le bureau de circonscription de Montarville avait physiquement fermé ses portes, le 17 décembre dernier, sans que cela n’affecte la qualité des services à la population, puisque Stéphane Bergeron et son équipe sont demeurés à pied-d’œuvre tout au long de cette cinquième vague de la COVID-19. Voilà toutefois qui ne sera plus qu’un souvenir du passé à compter de ce 28 février…



À compter du 28 février…



En effet, les membres de l’équipe de M. Bergeron poursuivront leur travail, mais de nouveau à partir du bureau de circonscription, et ce, dès ce 28 février. Cela dit, comme les règles sanitaires édictées par la santé publique le suggèrent toujours, la population est invitée à prendre préalablement rendez-vous avant de se présenter au bureau de circonscription, du moins jusqu’à sa réouverture complète, le 14 mars prochain. «Je recommande donc aux gens, entre temps, de continuer à communiquer avec le bureau de circonscription par téléphone, au 450 922-BLOC (2562), ou par courriel, à Stephane.Bergeron@parl.gc.ca», explique le député de Montarville.



Dès le 14 mars…



«Il sera possible, pour les citoyennes et les citoyens, de se présenter de nouveau au bureau de circonscription à compter du 14 mars prochain. Mais alors que nous commençons à retrouver une certaine ‘‘normalité’’, il ne faut surtout pas baisser la garde et favoriser ainsi une recrudescence de la pandémie. Certaines précautions demeureront donc en vigueur, et ce, dans le but d’assurer tant la protection des membres du personnel que celle des visiteuses et visiteurs. Il sera notamment nécessaire de continuer à se désinfecter les mains et de porter un masque avant d’entrer dans le bureau. Une fois à l’intérieur, il faudra respecter les règles de distanciation sociale et se tenir derrière le plexiglas. Il demeurera toujours préférable de prendre préalablement rendez-vous avant de se présenter au bureau de circonscription», précise encore M. Bergeron.



Une équipe triplement vaccinée!



Le 28 décembre dernier, le député de Montarville était soulagé de recevoir sa troisième dose de vaccin contre la COVID-19. «À la veille de la réouverture physique du bureau, je suis rassuré de savoir que l’ensemble des membres de mon équipe sont adéquatement protégés contre ce virus qui nous en fait voir de toutes les couleurs depuis près de 2 ans. On nous a déjà annoncé qu’il faudrait apprendre à vivre avec le virus… Il est donc impératif de se prémunir, grâce aux vaccins, contre le développement des formes graves de la maladie. En tant qu’employeur, j’ai toujours fait la promotion de la vaccination, mais la décision de se protéger revenait ultimement aux membres de mon équipe, qui ont non seulement pris au sérieux leur sécurité et celle de leurs proches, mais également celle des citoyennes et citoyens que nous servons, ce qui me rend très fier!», de conclure Stéphane Bergeron.