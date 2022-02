Les organismes communautaires de l’agglomération de Longueuil manifestent pour un meilleur financement

Des dizaines de manifestants représentant autant d’organismes communautaires de la Montérégie ont manifesté, lundi dernier, devant le bureau du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, à Longueuil, pour déposer des centaines de cartes postales lui signifiant la situation de détresse des organismes communautaires de la région.

Quelques candidats à l’élection partielle dans Marie-Victorin en ont aussi profité pour marcher vers le bureau du député ministre, dont les candidats du P.Q Pierre Nantel ainsi qu’Émilie Nollet du PLQ.

En fait, ce sont tous les organismes communautaires autonomes de tout le Québec qui ont manifesté, la semaine dernière, pour réclamer plus de financement, plus d’autonomie et plus de justice sociale.

« Les organismes communautaires sont à bout de souffle, a indiqué un des marcheurs, Martin Boire, directeur général de la Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL). Ils portent le filet social depuis des années, mais le sous-financement chronique fait en sorte qu’aujourd’hui, ils sont nombreux à tomber au combat, alors que la population n’a jamais eu autant besoin de service qu’actuellement. C’est important que le gouvernement investisse massivement dans le communautaire pour qu’on puisse continuer de jouer notre rôle. »

Les organismes communautaires autonomes de partout à travers le Québec ont participé la semaine dernière à une vague massive de quatre jours d’actions, de grèves et de fermetures dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » initiée par la CDC de l’agglomération de Longueuil.