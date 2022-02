Le CAB de Contrecœur démarre bientôt ses cliniques d’impôts

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Contrecœur désire annoncer l’ouverture prochaine de ses cliniques d’impôts s’adressant aux personnes à faibles revenus de Contrecœur. Les cliniques débuteront dès le 1er mars prochain et auront lieu tous les mardis et les jeudis matin, de 9h à 11h30, et ce, jusqu’au 28 avril.



Un service apprécié

«Cela fait plusieurs années que le CAB de Contrecœur offre aux personnes à faible revenu de faire rédiger leur déclaration de revenus annuels à faible coût. C’est un service très populaire et apprécié. L’an dernier, ce n’est pas moins de 125 personnes qui ont bénéficié de la clinique d’impôt du CAB», nous dit fièrement Nancy Leduc, directrice générale.



Critères d’admissibilité

Pour être admissible, vous devez vivre sur le territoire de Contrecœur et en fournir la preuve. Vous devez avoir un revenu maximum de 35 000$ pour une personne seule ou de 45 000$ pour un couple. Vous pouvez rajouter 2 500$ pour chaque personne à charge supplémentaire. Il est à noter qu’un montant de 10$ est exigé par déclaration.



Pour plus d’information ou pour prendre un rendez-vous :

Centre d’action bénévole de Contrecœur

4956 rue Legendre,

450 587-8227 / info@cabcontrecoeur.ca



Pour ceux qui en ont besoin

Rappelons que CAB de Contrecœur est un organisme à but non lucratif dont la mission est notamment de promouvoir, ainsi que de développer l’action bénévole et communautaire, afin de répondre aux besoins du milieu.

Nos multiples services s’adressent principalement aux aînées et aux personnes vulnérables, mais certains s’adressent également à la population générale. Les sommes ainsi amassées servent à financer les services offerts gratuitement aux bénéficiaires.

Ces derniers ont pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées, ainsi qu’à briser l’isolement social. Le CAB de Contrecœur est constamment à la recherche de bénévoles et de financement afin de continuer d’offrir des services de qualité à la population de Contrecoeur et Verchères. Aidez-nous à les aider!