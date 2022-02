La relâche, c’est fait pour s’amuser à Boucherville

À quelques jours de la semaine de relâche, la Ville de Boucherville annonce que plusieurs activités à caractère culturel, artistique, sportif et récréatif seront offertes gratuitement du 27 février au 6 mars pour s’amuser en famille.

La semaine de relâche est une merveilleuse occasion pour pratiquer des activités sportives libres extérieures, telles que la glissade, le patin, le ski de fond, le disque-golf ou encore la randonnée. Pour les citoyens qui ne possèdent pas les équipements appropriés, la Ville fait le prêt de certains d’entre eux, et ce, gratuitement!



La Ville organise, entre autres, au centre des glaces Gilles-Chabot une séance de patin libre en présence de la Reine des neiges et une autre sous le thème disco. Petits et grands sont les bienvenus! Pour ceux qui préfèrent rester au chaud, la pratique du badminton libre est toujours possible à l’école secondaire De Mortagne. Le Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier propose plusieurs ateliers d’initiation: yoga, planche à pagaie, gymnastique, judo, et plus encore. Pour les petits et grands curieux qui aimeraient en savoir davantage sur les drones, une activité spéciale est prévue au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.



La semaine de relâche est aussi synonyme de programmation culturelle hybride! Divers ateliers en mode virtuel ou en présentiel sont offerts au Café centre d’art et à la bibliothèque municipale. Plusieurs thématiques sont à l’honneur, dont la médiation artistique et théâtrale, la magie, les découvertes historiques et animales, les ateliers culinaires ou scientifiques, les tournois de jeux vidéo, et plus encore!

En terminant, il reste encore des places pour inscrire les enfants âgés de 5 à 12 ans au camp de jour de la semaine de relâche.

Les citoyens peuvent consulter la programmation complète de la semaine de relâche au boucherville.ca/relache. L’inscription aux activités débutera le 24 février prochain à midi.

Mesures sanitaires et passeport vaccinal

La Ville de Boucherville suit la situation sanitaire de façon quotidienne et s’ajuste en fonction des annonces de la Santé publique. Les activités en présentiel se dérouleront dans le respect des règles sanitaires afin d’assurer la sécurité des participants.

Le passeport vaccinal demeure requis pour les personnes de 13 ans et plus qui désirent participer aux activités physiques, sportives et de loisirs intérieurs.

Renseignements

Ligne info-loisirs : 450 449-8640

boucherville.ca/relache