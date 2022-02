Déneigement des toitures : y penser avant, c’est prudent!

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a tenu à rappeler aux propriétaires de bâtiment l’importance d’être prévoyants à l’égard des accumulations de neige et de glace sur les toitures afin d’éviter tout risque d’effondrement. Au cours de l’hiver, lorsque les périodes de redoux, de pluie et de neige s’entremêlent, ce mélange provoque une augmentation de la densité de la neige, qui devient ainsi encore plus lourde. Bien que les toits soient construits pour supporter ces charges hivernales, les cocktails météo des derniers jours et ceux à venir pourraient les rendre plus vulnérables aux affaissements. Il faut donc surveiller l’apparition de signes comme : fissures sur les murs intérieurs; portes intérieures qui se coincent ou se frottent; craquements inhabituels qui se font entendre; plafonds qui se déforment. Si de tels signes sont constatés, il est recommandé de déneiger la toiture, peu importe la quantité de neige présente. La RBQ invite également les propriétaires à retirer les glaçons suspendus au rebord de leurs bâtiments. S’ils se détachent, ces glaçons peuvent représenter un danger pour les voitures et les piétons. Le déneigement d’une toiture constitue une opération risquée. Il s’avère judicieux de confier cette tâche à des entreprises spécialisées. La RBQ conseille aussi de toujours procéder au déneigement des sorties de secours des bâtiments, des balcons, des remises et des garages.