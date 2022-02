Logement social en crise : des investissements importants exigés

Alors que les histoires dramatiques de locataires victimes de la crise du logement continuent de s’accumuler et que les voix se multiplient pour réclamer un réinvestissement majeur dans ce domaine, le Comité logement Rive-Sud a interpellé la ministre McCann à l’occasion d’un rassemblement devant ses bureaux. Une quarantaine de locataires et de représentants organismes communautaires de la région ont joint leur voix pour lui demander d’intervenir auprès de son collègue des Finances, en faveur d’un refinancement du programme AccèsLogis. Le Comité logement Rive-Sud s’inquiète de la pénurie de logements locatifs qui s’est étendue dans plusieurs municipalités de la région au cours de la dernière année et de la flambée du prix des loyers qui en découle. Plusieurs locataires craignent de ne pas trouver un logement adéquat d’ici la fin de leur bail, a constaté le groupe. « Pour éviter que les ménages les plus vulnérables ne se retrouvent dans des conditions de logement précaires, voire à la rue, le logement social s’avère incontournable », a rappelé Stéphane Moreau, organisateur communautaire au Comité logement Rive-Sud. « Mais dans les trois derniers budgets de la CAQ, le financement de nouveaux logements sociaux était nettement insuffisant; cela a eu pour conséquence de bloquer le développement de projets de logements coopératifs et sans but lucratif qui pourraient pourtant répondre aux besoins les plus urgents », a-t-il dénoncé.