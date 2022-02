Ski : Étienne Hébert et Justin Boudreau brillent aux Championnats canadiens de l’Est

Étienne Hébert de Varennes et Justin Boudreau de Boucherville se sont illustrés aux Championnats canadiens de l’Est la fin de semaine dernière. Cette compétition de haut niveau s’est tenue à Cantley en Outaouais et comptait également pour le classement de la Coupe Québec.

Le fondeur Étienne Hébert est monté sur le podium pour chacune des épreuves auxquelles il a participé. Il a remporté la médaille d’or au sprint en style classique et des médailles de bronze pour le 10 km classique et le 15 km style libre dans la catégorie sénior. Justin Boudreau s’est classé au deuxième rang du sprint chez les M18 et il est monté sur la troisième marche du podium au 10 km en style libre. Il a aussi très bien fait au 7,5 km classique terminant au 5e rang.

Chez les moins de 20 ans, Emmanuelle Paquet, de Boucherville, a terminé au troisième rang du 5 km classique chez les femmes de moins de 18 ans. Elle a aussi bien fait au sprint avec une 8e place et au 10 km en style terminant en 9e position. De son côté, après deux résultats en deçà de ses attentes en classique au sprint (12e) et au 10 km (10e), Xavier Lefebvre, de Longueuil, s’est repris de belle façon en remportant l’argent à l’épreuve du 15 km en style libre.

Soulignons également la 7e place du Bouchervillois Émile Legault (M16).