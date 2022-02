Retrait graduel de l’utilisation du passeport vaccinal

L’imposition du passeport vaccinal sera graduellement retirée au cours des prochaines semaines, d’ici le 14 mars. Depuis le 16 février, le passeport vaccinal n’est plus obligatoire pour accéder aux commerces de grande surface (1 500 mètres carrés et plus), ainsi qu’à la Société des alcools du Québec et à la Société québécoise du cannabis. Considérant qu’on estime à près de 25 % la proportion de la population ayant contracté la COVID-19 (dont une forte proportion de personnes non-vaccinées) et que la capacité du réseau s’améliore, cette mesure n’apparaît plus requise à ce stade-ci. À partir du 21 février, il ne sera plus nécessaire de le présenter pour accéder aux lieux de culte et pour assister à des funérailles. Finalement, le 14 mars, il ne sera plus exigé dans les lieux où l’obligation est actuellement en vigueur. On parle entre autres des restaurants, des bars, des cinémas, des spectacles, des casinos, des événements publics et des assemblées. L’utilisation du passeport vaccinal sera également retirée des lieux de loisirs tels que les centres récréatifs, les centres de sports, les spas et les saunas et les salles louées pour des rassemblements privés. À ces lieux s’ajoutent les installations maintenues par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés.