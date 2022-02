Le REM 2.0 de la Rive-Sud sera blanc, sans filiage, d’est en ouest, sur Taschereau et bientôt annoncé par la CDPQ!

Le premier ministre du Québec François Legault a rencontré, lundi dernier, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier. Au menu des discussions, sinon le « plat principal », le prolongement du Réseau Express Métropolitain sur la Rive-Sud. Le point de presse qui a suivi la rencontre a permis d’en apprendre un peu plus sur le projet. Les lignes lancées par le premier ministre sont allées dans tous les sens.

François Legault parle d’un REM 2,0 pour la Rive-Sud, un tronçon qui ira d’est en ouest sans préciser s’il partira de Châteauguay pour aboutir à Boucherville.

Le tracé principal passera cependant par le boulevard Taschereau.

Le premier ministre affirme que les structures en béton qui supporteront le tracé du REM pourraient être belles parce qu’elles peuvent être peintes en blanc! Et il n’y aurait pas nécessairement tout le câblage électrique qui permet le fonctionnement du réseau Express électrifié! Le tracé prévoit un passage sur le boulevard Taschereau, mais la mairesse Fournier précise qu’elle souhaite que la venue d’un REM entre Brossard et Longueuil permette de redéployer un Taschereau plus beau et plus vert. De plus, son passage dans le secteur du Vieux-Longueuil ne devrait pas défigurer le quartier.

Pour l’heure, seule la mairesse de Longueuil est partie prenante des discussions, mais lorsque le temps sera venu de prolonger le REM à l’est et à l’ouest, soit de Châteauguay Boucherville, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) consultera les autres maires des municipalités concernées.

Enfin, la CDPQ devrait présenter les premières maquettes du REM 2,0 de la Rive-Sud d’ici quelques semaines, car l’institution jugerait rentable le prolongement du REM, d’est et ouest, sur la Rive-Sud.

Voilà en substance et en rafale les informations qui ont été rendues publiques par le premier ministre Legault. Un peu beaucoup, un peu de tout, mais sans nécessairement y inclure un quelconque échéancier.



Il va sans dire que la rencontre de lundi dernier avec la mairesse de Longueuil et les représentants du Réseau de transport en commun n’est pas étrangère à la volée de critiques qu’a subie le gouvernement Legault il y a deux semaines du côté de Montréal où la mairesse Valérie Plante a vivement déploré ne pas avoir été consultée dans le processus d’étude du prolongement du REM dans l’est de Montréal.



On verra donc au cours des prochaines semaines si l’élection partielle dans Marie-Victorin précipitera les annonces du prolongement du REM sur la Rive-Sud.

À moins que ce projet ne se transforme en projet de tramway, ce qui éviterait de défigurer avec des mégastructures le territoire visé, dont celui du Vieux-Longueuil.

Du côté de Boucherville, le maire Jean Martel a été ignoré dans le processus de discussions qui, pour l’heure, se déroule entre la mairesse et le premier ministre, ce qui laisse à penser que le REM 2,0 sera d’abord et avant tout un lien entre Brossard et la station de métro de Longueuil.