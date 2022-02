Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu recherche des familles d’hébergement pour ses stagiaires français!

Le Cégep est à la recherche de familles ou de logements pour héberger des étudiant.es françaises et français pour les mois d’avril à juin 2022. Ces étudiant.es étrangers viendront effectuer un stage dans des entreprises situées en Montérégie, à Montréal ou sur la Rive-Nord, selon leur domaine d’études. Au total, ce sont plus d’une centaine d’étudiant.es qui débarqueront en sol québécois au printemps prochain.



« Nous avons un besoin criant de lieux d’hébergement notamment à Ste-Julie, à Boisbriand, à Beloeil, au Mont St-Hilaire, à Contrecoeur et à Saint-Marc-sur-Richelieu. Outre l’aspect financier intéressant pour les familles qui accueilleront une ou un stagiaire, il s’agit d’une expérience humaine enrichissante et d’un véritable échange culturel, tant pour les stagiaires que les familles désirant partager nos coutumes québécoises », a mentionné Caroline Gagné, agente de soutien administratif et responsable de l’hébergement. Rappelons que le programme de stages internationaux avait fait relâche au printemps 2021, en raison du contexte pandémique.



Conditions d’hébergement

Les personnes qui ont une chambre libre, meublée, fermée avec un accès internet illimité, et qui souhaitent vivre une expérience d’échange culturel, peuvent manifester leur intérêt au Cégep dès maintenant. Ils recevront des allocations nettes d’imposition :



• 113 $ par semaine pour une formule sans repas.

• 183 $ par semaine pour une formule avec repas.



Intéressé.es? Communiquez avec le Service des relations internationales du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu par courriel à hebergement.stagiaire@cstjean.qc.ca ou par téléphone au 450-347-5301 poste 2263.