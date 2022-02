Fondation Jeanne-Crevier : « le cœur sur la main depuis 35 ans »

« L’année 2022 marque le 35e anniversaire de la Fondation Jeanne-Crevier. Comme nous voulons poursuivre notre mission de faire d’un milieu de soin un véritable milieu de vie, nous avons besoin de vous! » C’est avec toute l’énergie, la générosité et l’humanité qu’on lui connaît que Marjolaine Tessier, présidente de la Fondation Jeanne-Crevier, lance la campagne de financement 2022.

Proche des personnes aînées vulnérables et à l’affût de leurs besoins, la Fondation a toujours su utiliser les fonds amassés pour les consacrer au mieux-être des résidents du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier.

Vous avez le cœur sur la main?

Procurez-vous vos les cœurs antistress!

Pour 25$, vous devenez membre de la Fondation, vous pouvez voter à l’assemblée générale, et vous recevrez une balle antistress en forme de cœur. Pour 35$, vous en recevrez deux.

Joignez-vous au mouvement de solidarité pour la Fondation Jeanne-Crevier

https://www.canadahelps.org/fr/dn/18630