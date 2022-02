Un 16e Salon du livre jeunesse en virtuel à Longueuil

La 16e édition du Salon du livre jeunesse de Longueuil s’est tenue en mode virtuel la fin de semaine dernière. C’est donc dans le confort de leur foyer que les familles ont pu assister aux animations et aux spectacles entièrement gratuits sur le thème des différences.

C’est indéniablement une occasion de voyager, de s’évader et de rêver partout où l’on se trouve », a commenté Rolande Balma, conseillère municipale et membre de la Commission de la culture, des communications et du patrimoine de la Ville de Longueuil ainsi que membre du conseil d’administration de la Fête du livre et de la lecture de Longueuil.



« Le Salon du livre jeunesse de Longueuil est toujours une occasion unique pour les citoyens de rencontrer des auteurs d’ici et d’avoir eu accès virtuellement, pour cette édition, à ceux qui nous font profiter de leur imaginaire et de leur créativité débordante », a pour sa part souligné Lysa Bélaïcha, conseillère municipale et membre du conseil d’administration de la Fête du livre et de la lecture de Longueuil.