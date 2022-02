Les conférences historiques de Boucherville sont de retour

Après quelques mois de pause en raison de la pandémie, la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP) de Boucherville relance sa série de conférences historiques. Et pour commencer cette nouvelle série, l’organisme vous invite à venir découvrir Louis-Antoine de Bougainville, un explorateur français qui a séjourné en Nouvelle-France de 1756 à 1760, à titre d’aide de camp de Montcalm, et qui a donc participé de près à la bataille des plaines d’Abraham.



Benoît Melançon, dix-huitiémiste de formation et professeur au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal, fera revivre les moments forts et marquants de la carrière de ce grand navigateur, lors d’une conférence fascinante qui nous replongera dans la pensée d’un témoin d’un moment charnière dans l’histoire de la Nouvelle-France.



La conférence aura lieu le mercredi 23 février à 19 h 30 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, 1075 rue Lionel-Daunais, Boucherville. Entrée : gratuite pour les membres de la Société d’histoire des Îles-Percées, 5 $ pour les non-membres. Places limitées. Pour réserver : rivest60@gmail.com.



La Société d’histoire des Îles-Percées est un organisme à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir l’histoire de Boucherville et de ses familles, et de favoriser la connaissance du patrimoine de Boucherville. Pour plus de renseignements ou pour devenir membre, rendez-vous à : https://www.histoireboucherville.org.