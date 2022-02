Les soirées autour du feu sont de retour à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer le retour des soirées autour du feu pour l’année 2022. Lors de ces soirées, les citoyens pourront écouter les contes de Donald Dubuc.



Pour débuter l’année, deux soirées sont planifiées de 19 h à 20 h, le 18 février au parc Ringuet et le 18 mars au parc du Sorbier. Les citoyens sont invités à se réunir, en famille ou entre amis, autour du feu en sirotant un chocolat chaud pour écouter l’artiste.



« J’invite les citoyens à participer en grand nombre à cette activité. En plus de se tenir dans des parcs à proximité des résidences, il s’agit d’une belle occasion pour les résidents des quartiers de se réunir dans le respect des consignes sanitaires », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Les participants doivent apporter leur chaise et leur tasse pour le breuvage. Aucune inscription n’est requise pour cette activité. Le passeport vaccinal sera exigé et une pièce d’identité sera demandée. Le port du masque sera obligatoire.